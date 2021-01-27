Афоризм Руденко и армянское саморазоблачение

Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя. Этот афоризм приписывают генпрокурору СССР Руденко. Да, тому самому, который был главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе. Многие из армянских политиков, кстати, давно должны были предстать перед международным судом за совершенные по их приказу и даже с их участием чудовищные преступления против азербайджанского народа.

Впрочем, на сей раз речь пойдет о том, как с поразительной «ловкостью» армянские политики и дипломаты «выходят сами на себя», обвиняя Азербайджан. Начну, впрочем, с печальных для армянской стороны итогов зимней сессии ПАСЕ, где был обсужден и принят проект резолюции о развитии мониторинговой процедуры структуры. Все попытки армянской делегации внести поправки в резолюцию провалились.

Армянская делегация после вступления в силу трехстороннего заявления в ПАСЕ, представив задержанных на территории Азербайджана диверсантов и террористов как военнопленных, опротестовала возбужденное против них уголовное дело, предложила обменять военнопленных, заложников и других задержанных лиц, а также внести несколько поправок в связи с армянскими религиозными памятниками. Ни одно из предложений не набрало необходимых голосов.

При этом, Ассамблея отметила «роль России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта» и призвала Ереван и Баку «как можно скорее выполнить положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, касающиеся гуманитарных вопросов». Это вызвало ожидаемую истерику в армянских СМИ. В частности, издание «Арменианрепорт» выдало статью под названием «Наши оПАСЕния оправдались».

«Как можно хвалить Россию за ее поддержку в агрессии турецко-азербайджанского тандема против Арцаха? Где осуждение самой этой агрессии? Где требование об освобождении всех оккупированных армянских территорий? Где санкции в отношении Баку, Анкары и Москвы? Последнее просто возмутительно, учитывая общую философию деятельности ПАСЕ», пишет автор этой статьи.

Он пришел в неописуемую ярость от резолюции ПАСЕ, где говорится, что «Азербайджан и Армения должны воздержаться от риторики, мешающей политическому диалогу, и как можно скорее реализовать положения трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху». «По сути, в ПАСЕ признали легитимность трехстороннего соглашения, против которого выступает каждый уважающий себя армянин, и которое игнорирует права и интересы народа «Арцаха» (кавычки наши- А.Г.). Это соглашение подписано Алиевым, Путиным и Пашиняном, а не армянским народом, не жителями «Арцаха!», негодует армянское СМИ.

Понять их негодование несложно. Ведь, имеет место очередное дипломатическое поражение РА. Плюс, крах надежд на то, что в ПАСЕ поведутся на их провокации и манипуляции по вопросу судьбы диверсантов и армянских, как считают в РА, памятников культуры на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Как видим, ПАСЕ не только осталось глухо к стенаниям армянской стороны, но и призвало избегать провокационных заявлений.

Увы, они снова последовали. Глава карабахских сепаратистов Араик Арутюнян заявил, что «мы продолжим борьбу за международное признание независимости «Республики Арцах», а какой-либо статус в составе Азербайджана просто невозможен и неприемлем. И это не только попытка подорвать трехстороннее соглашение о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта, под которым стоит подпись премьер-министра РА Никола Пашиняна. Это еще и классический «выход на самих себя в ходе следствия».

Армянская сторона, самолично и без стеснения, признала себя той самой стороной, что вновь срывает мирный процесс, игнорируя теперь и резолюцию ПАСЕ. И это при том, что в рамках зимней сессии ПАСЕ они пытались переложить все с больной головы на здоровую, указав на то, что «под контролем Азербайджана осталось не менее 1456 знаменательных недвижимых памятников в основном армянской истории и культуры, в том числе 161 монастырь, церковь, 591 хачкар, места раскопок Тигранакерта, Азоха, Нор Кармиравана, Мирика, Керена и многочисленные крепости, замки, святыни и другие памятники».

Вы только посмотрите на названия того, что армянская сторона упорно называет своим «культурным наследием». Действительно, цинизму тут просто нет предела. Это, кстати, проявляется еще и в том, что армянская сторона пытается выставить себя пострадавшей стороной даже после посещения освобожденных из-под оккупации территорий делегацией ИСЕСКО.

«Увиденное нами на освобожденных территориях Азербайджана — настоящая трагедия. Разрушение религиозных храмов неприемлемо», — сказал гендиректор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик. Увы, дело не только в разрушенных храмах. Мавзолей выдающейся поэтессы Хуршудбану Натаван, расположенный на территории города Агдам, подвергся вандализму со стороны вооруженных сил Армении. Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные проживающим во Франции, известным фотографом азербайджанского происхождения Резой Деггати.

На своей странице в Instagram всемирно известный фотограф написал, что азербайджанская поэтесса Хуршудбану Натаван родилась в 1832 году в городе Шуша. Он обратил внимание подписчиков на то, что Натаван была наследницей последнего карабахского хана, и большую часть семейного состояния потратила на гуманитарную деятельность, в том числе на прокладку трубопровода, который обеспечивал водой Шушу и считался инженерной жемчужиной того времени. Поэтесса скончалась в 1897 году и была похоронена на агдамском кладбище «Имарет».

Р. Деггати поясняет, что впервые побывал на территории захоронения в 1992 году, до нападения армянских воинских формирований на Агдам, и сделал там фотографии. Посетивший эти места после освобождения города от оккупации, фотограф пишет: «После освобождения Агдама от оккупации в ноябре 2020 года я снова вернулся в город и увидел, что могила, где похоронена Хуршудбану Натаван, разрушена. Ее кости были извлечены и увезены. Я глубоко потрясен увиденным», — подчеркнул он.

Какое иное, кроме как вандализм, дать название действиям армянской стороны? А ведь они разрушили и многое другое. В частности, дом-музей великого Бюльбюля, восстанавливать который будет его сын, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы. Он совершил недавно поездку в Шушу и был шокирован увиденным. Точно такие же эмоции, шок и ужас, будут у любого, кто ознакомится с результатами варварства армянской стороны на оккупированных территориях Азербайджана. Наша страна сделает все для доведения до мировой общественности этой правды. И тогда армянская сторона, спекулирующая на вопросе разрушений памятников культуры в Карабахе, выйдет и выведет всех в ходе следствия на самих себя.