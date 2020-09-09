Афинский многоугольник: иллюзия или реальность?

Мы вовсе не думаем, и самое главное, не требуем, чтобы сопредседатели Минской Группы (МГ) комментировали каждый шаг, каждое заявление армянских властей, особенно, выходки семейства Пашиняна.

Но сейчас регион напоминает пороховую бочку: политические наблюдатели пишут и говорят о вероятности начала крупномасштабной войны между Азербайджаном и Арменией.

Некоторые их них даже утверждают, что якобы весь регион находится перед серьезными геополитическими процессами, даже перед геополитической реставрацией, т.к. не остаются незамеченными российские «приливы» и «отливы» в региональной политике, потому что случай с оппозиционером Навальным в каком –то смысле является весьма символичным и характерным. В Кремле кое -кто вовсе не думает о стиле и характере, самое главное, об этических рамках политической борьбы не только касательно собственной внутренней оппозиции, но и в отношении воистину независимых стран «ближнего зарубежья», т.е. свободных стран бывшего советского пространства – да, неугодными являются не только свободные люди, но и целые страны…

Но сопредседатели и на этот раз решили не нарушать «обет молчания». Неслучайно, что такое положение дел привлекло даже внимание таких политологов, как Пол Гобл. В интервью одному из азербайджанских телеканалов он высказал весьма критические замечания в адрес сопредседателей, заметив, что некоторые страны, в том числе, такие сопредседатели, как Россия, заинтересованы в замораживании конфликта, в искусственном затягивании переговорного процесса.

Возможно, на днях сопредседатели выскажут какие-то невнятные, аморфные мысли. Но от этого ничего не изменится. А если подумать, сопредседатели даже не заинтересованы в том, что их высказывания и заявления что-то изменили…

Тревожным является и такой момент, что в мире и в регионе идут определенные геополитические перегруппировки. Помнится, что еще в девяностые годы прошлого века много говорилось и писалось о таких геополитических многоугольниках, как Афины – Ереван – Тегеран – Москва. Поэтому последнее заявление азербайджанского президента Ильхама Алиева касательно отношений Анкара -Афин вовсе не являлось риторическим – нет, президент затронул весьма серьезную проблему, потому что названные страны постоянно стремятся создать не только антитурецкие, вообще, анти-тюркские альянсы или коалиции.

В этом многоугольнике Тегеран занимает, если так можно выразиться, промежуточное положение, потому что его связывают весьма серьезные отношения с Анкарой и Баку. Плюс, вопреки предупреждениям Тегерана, Ереван открыл свое посольство в Израиле. Эксперты полагали, что это приведет к похолоданию отношений между Ираном и Арменией. Но этого не случилось и, по крайней мере, мы не наблюдаем признаков подобного похолодания. Дело в том, что Тегеран в стратегическом плане многое связывает с Афинским многоугольником, нежели с тюркским миром…

Таковы последние геополитические ветры в регионе. Мы попытались обрисовать самые общие схемы, на самом же деле, все гораздо сложнее и запутаннее. Но в этой сложной геополитической архитектуре кристаллизируется геополитический выбор Баку: да, не Москва, не Кремль, как полагали некоторые аналитики, а Анкара – таков выбор Баку!

Но Азербайджан и по сей день остается верным своим региональным ценностям и принципам, продолжая отдавать особое место отношениям с Москвой.

Только за последний месяц главы двух важных министерств страны — министры иностранных дел и обороны Азербайджана посетили с рабочим визитом Москву; если новый министр иностранных дел провел весьма важные переговоры с своим российским коллегой, то министр обороны участвовал также на заседании министров обороны стран -членов Содружества.

Такие контакты весьма важны не только с точки зрения двусторонних отношений, но и для выяснения некоторых аспектов поведения Кремля во время Товузских событий. Министр обороны России утверждает, что, якобы, российские грузовые самолеты доставляли в Армению не военные грузы, а строительные материалы для российских военных баз в этой стране.

Но подобные комментарии не считаются убедительными и по этой причине, нельзя считать, что мы уже получили исчерпывающий ответ от Кремля по поводу отмеченных грузов. Поэтому мы должны продолжать контакты с соответствующими структурами России, т.к. у русских есть одна довольно известная поговорка: свято место пусто не бывает…