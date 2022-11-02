Международный аэропорт Самарканда не будет принимать воздушные суда с 8 по 11 ноября по техническим причинам.

Об этом передает # со ссылкой на СМИ Узбекистана.

В городе 11 ноября пройдет саммит Организации тюркских государств (ОТГ). В преддверии самого саммита пройдут заседания министров экономики и иностранных дел стран-участниц организации. Отмечается, что международный аэропорт не будет принимать самолеты в дни саммита ОТГ.

Членами Организации являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. В качестве наблюдателей в нее также входят Венгрия и Туркменистан.