Международный аэропорт Ла-Тонтута близ Нумеа, столицы Новой Каледонии (заморская территория Франции в Тихом океане), где продолжаются беспорядки из-за спорного закона о расширении избирательных списков, не возобновит прием и отправку коммерческих рейсов по меньшей мере до 2 июня. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте аэропорта.

«Аэропорт закрыт до воскресенья, 2 июня», — отмечается в тексте. Для уточнения информации по отмененным рейсам пассажирам предлагается обращаться напрямую в авиакомпании.

По данным авиаперевозчика Air Caledonie, которые приводит телеканал Nouvelle Caledonie La 1ere, из-за закрытия аэропорта было отменено 108 рейсов, это затронуло 12 тыс. пассажиров. В то же время эвакуация французских, австралийских и новозеландских туристов спецрейсами с архипелага продолжается.