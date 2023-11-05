В Ташкенте прошло заседание министров транспорта Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

Министры транспорта стран-участниц Организации экономического сотрудничества приняли Ташкентскую декларацию.

В связи с этим аэропорт Самарканда получил статус авиационного хаба стран ОЭС

Ташкентская декларация также включает вопросы дальнейшего упрощения процессов грузоперевозок между странами-членами организации, повышения транзитного потенциала стран, развития альтернативных транспортных коридоров.