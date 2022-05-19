Великобритания включила в свой санкционный список российские авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии». Как говорится в обновленной версии документа, размещенной в четверг на сайте британского правительства, вводимые меры предусматривают заморозку активов трех компаний.

«ПАО «Аэрофлот» является крупнейшей авиакомпанией в России. Она получает выгоду от российского правительства и оказывает ему поддержку, осуществляя деятельность в стратегически важной сфере транспорта. Поскольку она принадлежит российскому государству, она также осуществляет деятельность в качестве юридического лица, аффилированного с правительством России», — говорится в мотивировочной части решения британских властей.

Применение санкций в отношении «Уральских авиалиний» также было объяснено тем, что компания осуществляет стратегически важную для РФ деятельность.

В заявлении, распространенном МИД Великобритании, утверждается, что новые рестрикции помешают «Аэрофлоту» получить прибыль от продажи остающихся в его распоряжении слотов (отрезков времени, выделяемых рейсу для прибытия или отправления) в британских аэропортах. Форин оффис сообщает, что стоимость этих слотов (в лондонском Хитроу за «Аэрофлотом» их было зарезервировано 70 — меньше 1% от общего количества) достигает £50 млн ($62 млн по текущему курсу).

Запрет на использование воздушного пространства Великобритании самолетами «Аэрофлота», а также любыми другими бортами, связанными с РФ или российскими гражданами, действовал с первого дня начала военной операции РФ на Украине. В ответ Россия ввела аналогичные меры в отношении британских воздушных судов. (ТАСС)