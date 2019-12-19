Административными методами детей в школы не вернуть

17 декабря 2019 года Министерство образования сообщило, что поступившая из СМИ информация о непосещении школы жителем Агдашского района Поладом Новрузлу всесторонне расследована, приняты все необходимые меры. На данный момент Полад Новрузлу продолжает учебу в полной средней школе №8 города Агдаш

Причиной непосещения учеником занятий в школе стали частые переезды его родителей, а также отсутствие у него школьной формы и теплой одежды.

В СМИ и в социальных сетях достаточно часто публикуется информация о том, что в школах, размещенных в сельской местности, ученики старших классов не посещают занятия, но, несмотря на это Министерство образования, не проводит в их отношении никакого расследования.

«Действительно во многих селах ученики, начиная с 8 и 9 классов, не посещают занятия. Вместо этого они помогают родителям по хозяйству. Директора школ предпочитают не предавать эти факты огласке», — считает председатель Лиги защиты прав детей Юсиф Бекиров.

Как сообщил # эксперт по образованию Кямран Асадов, согласно информации Государственного комитета по статистике, в Азербайджане посещаемость во 2 классах средних школ, размещенных в сельской местности, составляет около 85%. «В 6-9 классах эта цифра составляет 72%. А в 10-11 классах посещаемость составляет 60%. Однако эти цифры не соответствует действительности. На самом деле общая посещаемость в школах, размещенных в сельской местности, составляет всего 50% », — сообщил # Кямран Асадов.

Социолог Шахин Зульфигаров, автор многочисленных исследований по проблемам молодежи, считает, что в школах, размещенных в сельской местности, проблема посещаемости учениками занятий стоит очень остро.

«Причиной этого является то, что школьники вынуждены работать и помогать своим родителям. Иногда родители просто не могут обеспечить своих детей необходимыми школьными принадлежностями, даже формой», — подчеркнул социолог.

Однако заместитель главы исполнительной власти Исмаиллинского района Севиль Ахмедова утверждает обратное: «В школах нашего района посещаемость находится на 100% уровне».

Согласно информации, размещенной на сайте исполнительной власти Масаллы, на территории района обеспечена полная посещаемость учениками занятий в школах.

Кстати, 16 декабря 2019 года заместитель министра образования Махаббат Велиева заявила о том, что Минобразования поручило местным органам управления и отделениям образования, а также руководству школ строго контролировать посещаемость учащихся.

Мы попытались выяснить в пресс-службе Министерства образования, что подразумевала замминистра под словом «контролировать» и как осуществляется этот контроль? Сотрудники пресс- службы потребовали обратиться к ним в письменной форме, но и на письменный запрос не дали ответа.

По мнению председателя Общественного совета при министерстве образования АР, профессора Шахлара Аскерова, которое он высказал Sputnik Азербайджан, Министерство образования пытается решить проблему низкой посещаемости в школах административными методами, но они не помогают.