Российский олигарх Роман Абрамович вынужден занимать деньги у своих голливудских и американских влиятельных друзей из-за санкций.

Как сообщают журналисты, Абрамовичу нужно 750 тысяч долларов в неделю на оплату труда своих сотрудников.

«Но хотя у Абрамовича, устроившего ряд звездных вечеринок на своих яхтах и в своем обширном поместье Сен-Барт, много близких друзей в Голливуде, на Уолл-стрит и в мире технологий, нам говорят, что его партнеры опасаются давать ему деньги взаймы. Даже когда он принимает участие в мирных переговорах между Россией и Украиной», — пишет Page Six.

По данным СМИ, он обратился к голливудскому продюсеру и режиссеру Бретту Ратнеру и семье Ротшильдов. «Они не согласились дать ему деньги, потому что либо у них их нет наличными или, более того, неясно, каковы последствия в соответствии с международным правом», — пишет издание. (unian.net)