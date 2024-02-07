Принц Гарри провел ночь в лондонском отеле после того, как навестил своего больного раком отца, короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает издание Daily Mail.

6 февраля принц Гарри приземлился в аэропорту Лондона. После этого герцог Сассекский навестил своего отца, Карла III. Встреча членов королевской семьи длилась 45 минут. По информации журналистов, принц Гарри был вынужден переночевать в отеле, поскольку в марте 2023 года король принял решение «выселить» его и Меган Маркл из коттеджа Фрогмор. Предполагается, что герцог Сассекский скоро вернется к своей жене и детям в Калифорнию.

5 февраля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что у короля Великобритании Карла III диагностировали рак. Отмечается, что в связи с болезнью монарх временно отложит свои публичные обязанности. Тем не менее король продолжит просматривать официальные документы и заниматься государственными делами. Накануне журналисты написали, что принц Уильям может взять часть обязанностей короля Карла III.

26 января Карлу III провели плановую операцию из-за увеличения простаты. Британский король выбрал ту же клинику, в которой в свое время принцесса Уэльская Кейт Миддлтон восстанавливалась после планового хирургического вмешательства на брюшной полости.