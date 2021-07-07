Азиатский банк развития (АБР) одобрил выделение Азербайджану кредита в размере 250 миллионов долларов для содействия реализации комплексного плана по смягчению неблагоприятных медицинских, социальных и экономических последствий коронавирусной пандемии (COVID-19).

Oб этом заявил президент банка Масацугу Асакава.

По его словам, последствия пандемии COVID-19 угрожают свести на нет значительные успехи, достигнутые Азербайджаном в улучшении экономики и сокращении бедности.

Он отметил, что АБР по-прежнему привержен поддержке Азербайджана, и эта программа поможет правительству сохранить меры по борьбе с пандемией, защитить уязвимые слои населения и заложить основы для восстановления экономики.

По мнению президента АБР, ограничения в период пандемии в Азербайджане привели к сокращению торговли, туризма, денежных переводов и потребительского спроса, в то время как доходы от нефти снизились из-за глобального экономического спада.

«Программа банка по активному реагированию на COVID-19 и поддержке расходов (CARES) обеспечит бюджетную поддержку текущим работам правительства в сферах здравоохранения, социальной защиты и макроэкономической стабилизации», — сказал Асакава.

Он сообщил, что меры правительства в области здравоохранения включают дополнительные выплаты медработникам, внедрение обязательного медицинского страхования, закупку лекарств и медицинского оборудования, а также расширение возможностей медучреждений по тестированию и лечению пациентов с COVID-19.

В целях усиления социальной защиты правительство Азербайджана увеличило ежемесячные пособия семьям с низкими доходами и увеличило число домохозяйств, имеющих право на получение поддержки до 80 тысяч.

«Чтобы стабилизировать экономику, правительство приняло меры, включая создание 17 тысяч временных государственных рабочих мест, субсидирование процентных ставок по банковским кредитам предприятиям, пострадавшим от последствий пандемии, и финансовую поддержку отдельным госпредприятиям», — сказал он.