Абэ планирует переговорить по телефону с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует переговорить в понедельник по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило агентство Киодо в связи с намерением главы японского правительства уйти в отставку по состоянию здоровья.
Абэ также переговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом, решив разъяснить лично свое намерение оставить пост премьера иностранным лидерам.
«Прорабатывается возможность телефонного разговора в течение дня 31 августа и с президентом РФ Владимиром Путиным», — сообщает Киодо.(РИА Новости)
| 2020-08-31T09:58:18+04:00 31 августа 2020, 12:26|

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