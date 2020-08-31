Абэ планирует переговорить по телефону с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует переговорить в понедельник по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило агентство Киодо в связи с намерением главы японского правительства уйти в отставку по состоянию здоровья.
Абэ также переговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом, решив разъяснить лично свое намерение оставить пост премьера иностранным лидерам.
«Прорабатывается возможность телефонного разговора в течение дня 31 августа и с президентом РФ Владимиром Путиным», — сообщает Киодо.(РИА Новости)