А нас — рать: новые выкрутасы «карабахского клана»

Это примитивная провокация, попытка вбить клин в азербайджано-российские отношения. На оставшихся пока под армянской оккупацией территориях Азербайджана приняли законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон «О языке»», согласно которому русский язык получил статус официального языка в никем не признанном огрызке, который его руководители и армянские СМИ упорно продолжают именовать «Арцахом».

Армянский язык и впредь будет единственным государственным языком на временно оккупированных территориях нашей страны. Русскому языку, параллельно с армянским, присваивается статус официального языка. Авторы этого провокационного проекта уже успели заявить про «историческую память культурных, военных и экономических отношений между Арцахом и Россией».

Сказать, что это бред и примитивная провокация — ничего не сказать. Не может быть каких-то исторических связей у карабахских сепаратистов ни с Россией, ни с какой-либо иной страной мира. Потому, что ни одно государство, включая Армению, не признало «Арцах». А что такое «экономические связи» между карабахскими сепаратистами и РФ? Ответ очевиден — так пафосно провокаторы мелкого пошиба называют ввоз на территорию РФ сельскохозяйственной продукции из Карабаха, но под армянскими брендами.

Впрочем, это все в прошлом. Ведь освобождение азербайджанской армией территорий Карабаха привело и к потере 100 тысяч тонн зерна, порядка 1300 га садов граната, около 300 га королька, огромных территорий с виноградниками, около 250 га лука. В общей сложности, было потеряно около 3000 га обрабатываемой земли. Такие цифры назвал председатель Аграрно-крестьянского союза Армении Грач Берберян. Восполнить эти потери невозможно. Но можно произносить тосты за «укрепление связей между Москвой и Степанакертом».

В Азербайджане за всеми этими выкрутасами наблюдают как за беготней мартышек по клетке в зоопарке. «Возомнившие себя руководителями незаконного формирования могут выбрать себе любой язык. Я бы им посоветовал выбрать язык суахили», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на недавно состоявшейся пресс-конференции для иностранных и местных СМИ.

Действительно комичны попытки карабахских сепаратистов представить себя большими союзниками РФ, чем Армения. В РА, напомню, русский язык не имеет статуса официального. Более того, на всю Армению есть всего одна русская школа. Кроме того, в РА действует закон, по которому армянский ребенок не может учиться в русской школе. Плюс, в РА закрывают вещание российских телеканалов. И на этом фоне — такой вот финт ушами со стороны карабахских сепаратистов.

Кто за всем этим стоит? Ответ очевиден — Роберт Кочарян, Серж Саргсян, все бывшие и нынешние руководители «Арцаха». Не случайно же 25 марта состоялась встреча Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна. Как видим, случайным лицом в этом списке выглядит только первый президент РА. Впрочем, совершенно очевидно, что он также переметнулся в лагерь противников действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Цель всей этой труппы состоит в выработке шагов по свержению Пашиняна для обеспечения сохранности своих финансовых активов. «Карабахский клан» наворовал за десятилетия правления Арменией миллиарды долларов. Терять их Кочаряну, Саргсяну и прочей шушере не хочется. Вот и изворачиваются они, в меру своих скудных способностей.

«В деле» и глава САР Ара Абрамян, профессиональный провокатор Арам Габриэлянов и вся его рать, в лице Семена Пегова. Активничает и депутат Госдумы России Константин Затулин. «В создавшихся сегодня обстоятельствах мне понятно, почему это решение принято. Хотя бы потому, что роль, которую на себя в Карабахе взяла Россия по поддержанию мира, присутствие наших миротворцев, конечно, как мне кажется, сближает Нагорный Карабах с Россией. Знание русского языка для населения, находящегося в постоянном контакте с нашими военнослужащими, от которых очень многое зависит, прежде всего, мир в регионе, как мне кажется, это будет полезно»,- отметил Затулин.

Привычное соло аро-армянского политика, действиями которого давно должно заинтересоваться руководство Государственной Думы. Ибо, Костик слишком активно отрабатывает армянский коньяк, игнорируя официальную позицию РФ. Ту самую, которую озвучил президент РФ Владимир Путин. Он, напомню, заявил, что Карабах — это Азербайджан. Чем, кстати, вызвал массу нехороших высказываний в свой адрес в армянских СМИ и в обществе.

Впрочем, и сейчас издание «Лрагир» передало «пламенный привет» Костику. «Господину Затулину не нужно объяснять, что знание русского языка вовсе не зависит от закона. Готова ли Россия признать независимость Карабаха? В каком качестве в Арцахе находятся российские миротворцы, и что будет, если им на смену придут международные миротворческие миссии?», — интересуется издание.

Как видим, русофобию в Армении, а также среди армян Карабаха никуда не скрыть. Тут хоть сто раз принимай «законы» о статусе русского языка на временно оккупированных территориях Азербайджана, ничего не изменится. Впрочем, есть повод раз и навсегда решить эту проблему, осуществив антитеррористическую операцию и доставив в Баку в наручниках всех бывших и нынешних лидеров «карабахского клана». Тем более, что есть уже на сей счет просьба гражданина РА Ишхана Вердяна.