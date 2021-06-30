29 июня 2021 года в ходе 47-й сессии Совета ООН по правам человека, международный Фонд Дом прав человека поднял вопрос об ухудшении ситуации для юристов в Азербайджане и Беларуси.

В заявлении организации, распространенном на этом форуме, говорится, что системы правосудия в ряде стран пострадали, в том числе в результате угроз или нападений на юристов-правозащитников. «Существует политическая предвзятость в процессе приема в коллегию адвокатов. При этом, отстраняют от процессов или лишают прав адвокатов-правозащитников. В 2020 году Коллегия адвокатов Азербайджана сделала выговор адвокату-правозащитнику Джаваду Джавадову за то, что он выразил законное беспокойство по поводу предполагаемого жестокого обращения с его клиентом.

В 2021 году Шахла Гумбатова, одна из немногих оставшихся в стране независимых юристов-правозащитников, была лишена адвокатского статуса, а затем восстановлена ​​после серьезного международного давления.

В Азербайджане до сих пор незаконно лишены адвокатского статуса десяток адвокатов, в том числе адвокаты по правам человека Алаиф Гасанов и Халид Багиров. Более того, известным юристам Интигаму Алиеву и Аннаги Гаджибейли, нескольким молодым юристам-правозащитникам произвольно запрещают вступать в Коллегию адвокатов», — утверждается в заявлении международный Фонд Дом прав человека (https://www.turan.az/ext/news/2021/6/free/politics_news/ru/5417.htm/001?fbclid=IwAR1eIJfRbaMFsa57JrTvgOfNiymFw1lW-zX1ubC3CgBStrHMjmBRd_jl8Jg).

Изменит ли Коллегия адвокатов свое отношение к независимым юристам после заявления Международного Фонда Дом прав.

«Я не думаю, что Коллегия адвокатов изменит свою политику по отношению к независимым юристам. Я подал в суд на Коллегию адвокатов в связи с моим незаконным исключением. Европейский суд признал нарушение моих прав со стороны Коллегии адвокатов. Но меня так и не восстановили в составе Коллегии», — сказал # исключенный из Коллегии адвокатов Халид Багиров.

«Большинство членов Коллегии адвокатов поддерживает деятельность руководства этой организации», — сообщил нам адвокат Камандар Насибов.

По мнению адвоката, никакого преследования независимых юристов в Азербайджане не проводится. «Наоборот Коллегия адвокатов всегда стоит на защите наших прав», — сказал нам адвокат.

По мнению члена Президиума Коллегии адвокатов Мухтара Мустафаева, заявление Международного Фонда Дом прав человека не будет иметь никакого влияния на деятельность юристов в нашей стране. «Мы не собираемся в своей деятельности оглядываться на позиции международных организаций», — сообщил # член Президиума.