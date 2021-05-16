592 кандидата претендуют на пост президента Ирана

Число людей, зарегистрировавшихся для участия в предстоящей президентской гонке в Иране, составило 592 человека.

Об этом заявил в субботу руководитель избирательной штаб-квартиры Ирана Джамал Араф, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Регистрация кандидатов, желающих баллотироваться в президенты, официально началась 11 мая утром и завершилась вечером 15 мая.

Согласно конституции, кандидат на пост главы исполнительной власти в ИРИ должен быть не моложе 40 и старше 75 лет. Будущий президент обязан обладать управленческим опытом сроком не менее четырех лет, не иметь судимости и владеть, как минимум, степенью магистра наук.

Кандидатуры подавших документы для участия в выборах должны быть одобрены Советом стражей конституции Ирана в течение 5-10 дней.

Президентские выборы в Иране пройдут 18 июня.