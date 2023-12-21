В Азербайджане число утвержденных кандидатур на пост президента достигло 7 человек.

Как сообщает АПА, на состоявшемся сегодня заседании Центральной избирательной комиссии были вынесен на голосование вопрос об утверждении кандидатур самовыдвиженцев Захида Оруджа и Фуада Алиева, кандидата в президенты от партии Böyük Quruluş Фазиля Мустафы, кандидата в президенты от партии Böyük Azərbaycan Эльшада Мусаева, кандидата в президенты от партии Целостного Народного фронта Гудрата Гасангулиева и кандидата в президенты от партии Национальный Фронт Рази Нуруллаева. Было принято решение.

Отметим, ранее ЦИК утвердил выдвижение кандидатуры Ильхама Алиева на пост президента.