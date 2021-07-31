53 депутата Милли Меджлиса обратились к спикеру Сахибе Гафаровой с просьбой созвать внеочередную сессию парламента.

Об этом сообщили в Милли Меджлисе.

Учитывая обращение парламентариев, Сахиба Гафарова подписала распоряжение о созыве 3 августа внеочередной сессии Милли Меджлиса.

На повестку заседания вынесен вопрос о лишении неприкосновенности депутата Милли Меджлиса Эльданиза Адиль оглу Салимова.

Отметим, что депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданиз Салимов 29 июля в ресторане «Старый двор» в городе Хачмаз избил сотрудника отдела регистрации и удостоверений личности Хачмазского районного отдела полиции Мирзоева Заура Джаваншир оглу.

По собранным материалам возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проведение расследования поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные действия