50 политических партий направили Президенту поздравительное письмо

Действующие в Азербайджане 50 политических партий в связи с освобождением от оккупации Шуши направили Верховному главнокомандующему, Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

АПА представляет данное письмо:

«Господин Верховный главнокомандующий!

В результате политики, успешно проводимой Вашим превосходительством в годы Вашего правления, новейшая история Азербайджана пишется золотыми буквами. Несомненно, это высшее воплощение Вашего широкого мировоззрения, политической дальновидности, дипломатического мастерства, военно-стратегического гения, экономических реформ, высокого доверия нашего народа к Вам, взаимопонимания и уважения между народом, государством и гражданским обществом.

Неоспорима огромная работа, проводимая Вами как руководителем страны, не только в экономической, социальной и политической сферах, но и в области современного армейского строительства. Как Верховный главнокомандующий, проделанная Вами работа по улучшению материально-технического обеспечения и боеспособности нашей армии, а также повышения профессионализма личного состава являются ключевым фактором в обеспечении нашей сегодняшней Победы.

Сразу после того, как Армения 27 сентября текущего года нарушила режим прекращения огня, начала широкомасштабную военную операцию, по Вашему контрнаступательнуму приказу славная Азербайджанская армия освободила находящиеся около 30 лет под армянской оккупацией города Физули, Губадлы, Зангилан, Джебраил и более 200 сел. Успешно продолжаются боевые действия славной армии Азербайджана по освобождению других районов и городов.

В то время как Азербайджан продолжает свои успешные военные операции по освобождению оккупированных территорий, попытки Армении и ее покровителей оказать давление на нашу страну в короткий срок потерпели неудачу благодаря Вашим дипломатическим способностям, правильной оценке международных отношений и логическим аргументам.

Освобождение наших земель от вражеской оккупации, безусловно, означает реализацию тех желаний, о которых мы и азербайджанский народ мечтали годами.

Со дня начала контрнаступательных операций, весь азербайджанский народ, в том числе действующие в стране политические партии объединились вокруг Вас в единый кулак и безоговорочно поддержали Вас. Наш народ, жаждущий победы, уверенно пошел по проложенному Вами пути к великой Победе.

Каждая пядь нашей Родины для нас священна. В скором времени на наших освобожденных землях воцарятся мир и спокойствие.

Ваши слова «Конечно, без Шуши наше дело будет неполным» уже стали патриотическим призывом. Шуша — жемчужина Азербайджана, колыбель культуры и музыки. Несомненно, Шушу должна была быть освобождена от оккупации. С этой большой работой справилась победоносная Азербайджанская армия под Вашим командованием. Вы положили конец тоске Шуши по Азербайджану, 28-летней тоске Азербайджана по Шуше. Город Шуша, о котором наш народ мечтал почти 30 лет, уже освобожден от врага. Кровь шехидов не осталась неотомщенной! Души наших шехидов возрадовались!

Конечно же, военные действия все еще продолжаются. Но освобождение Шуши — это первый вестник Великой Победы, и Азербайджан будет продолжит победоносную поступь, пока все наши земли, оккупированные Арменией, не будут освобождены.

В этой борьбе, как всегда, мы вместе с азербайджанским народом рядом с Вами и подчиняемся каждому Вашему приказу.

Искренне поздравляем Вас и азербайджанский народ за Вашу твердость, решимость и терпение в освобождении каждой пяди наших оккупированных родных земель, в частности, Шуши, от врага.

С нетерпением ждем радостной вести о Великой Победе после победы в Шуше!

Да здравствует Азербайджан!

Да здравствует Верховный главнокомандующий!

Да здравствует победоносная Азербайджанская армия!

Карабах – это Азербайджан!

8 ноября 2020 года

1.Партия «Ени Азербайджан» — Али Ахмедов

2.Партия гражданской солидарности — Сабир Рустамханлы

3.Партия «Ана Вэтэн» — Фазаил Агамалы

4.Партия великого созидания — Фазиль Мустафа

5.Партия единого Народного фронта Азербайджана — Гудрет Гасангулиев

6.Партия демократических реформ — Асим Моллазаде

7.Партия единства — Таир Керимли

8.Партия гражданского единства — Сабир Гаджиев

9.Партия демократического просвещения Азербайджана — Эльшан Мусаев

10.Партия национального фронта — Рази Нуруллаев

11.Партия «Реал» — Ильгар Мамедов

12.Партия «Умид» Азербайджана – Игбал Ага-заде

13.Партия «Движение национального возрождения» — Фарадж Гулиев

14. Демократическая партия Азербайджана — Сардар Джалалоглу

15.Народная партия Азербайджана — Панах Гусейн

16.Партия «Адалят» — Ильяс Исмайлов

17.Партия классического Народного фронта — Мирмахмуд Фаттаев

18.Партия свободных демократов — Сульхаддин Акбер

19. Либеральная партия Азербайджана — Авез Темирхан

20.Партия национальной независимости Азербайджана — Арзухан Ализаде

21.Партия «Айдынлар» — Гуламгусейн Алибейли

22.Партия республиканцев Азербайджана — Субут Асадов

23.Социально-демократическая партия Азербайджана — Араз Ализаде

24. Партия социального благоденствия — Асли Кязимова

25. Партия «Великий Азербайджан» – Эльшад Мусаев

26. Партия национального единства — Юнус Огуз

27. «Аг партия» -Турал Аббаслы

28. Партия «Современный Мусават» – Хафиз Гаджиев

29. Либерально-Демократическая партия Азербайджана — Фуад Алиев

30. Партия «Юрддаш» — Маис Сафарли

31. Партия «Азадлыг» — Ахмед Оруджев

32. Партия «Альянс во имя Азербайджана» – Абуталыб Самедов

33. Партия свободных республиканцев Азербайджана — Кямиль Сеидов

34. Республиканская народная партия — Бадраддин Гулиев

35. Партия национальной солидарности- Алисахиб Гусейнов

36. Партия нового времени — Муса Агаев

37. Партия «Гражданин и развитие» — Али Алиев

38. Народно-Демократическая партия Азербайджана — Рафик Турабхан

39. Коммунистическая партия Азербайджана — Гаджи Гаджиев и Рауф Гурбанов

40. Партия Национальный конгресс – Ихтияр Ширинов

41. Независимая народная партия — Афлан Ибрагимов

42. Партия национального единства Азербайджана — Гаджибаба Азимов

43. Национальная демократическая партия Азербайджана — Туфан Керимов

44. Партия «Текамюль» — Тейюб Алиев

45. Партия единства — Худадат Худиев

46. Партия «Будущий Азербайджан» — Агасиф Шакироглу

47. Партия национального движения Азербайджана — Самир Джафаров

48. Партия «Борцы за Азербайджан» — Агадур Муслимов

49. Партия «Горгуд» — Фирудин Керимов

50. Национальная демократическая партия Идрак — Осман Эфендиев