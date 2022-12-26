Находившиеся в международном розыске пятеро граждан Азербайджана экстрадированы из России.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года Генеральной прокуратурой России были удовлетворены ходатайства Генпрокуратуры Азербайджана об экстрадиции Азизова Айдына Аждар оглу, Аскерова Мирсадига Ракиф оглу, Багирова Фарида Умидвар оглу, Гасанова Пюнхана Джамал оглу, Юсифова Талеха Рашид оглу.

В связи с выявленными основательными подозрениями в совершении указанными лицами преступных деяний, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, было принято постановление о привлечении их в качестве обвиняемых и объявлении в международных розыск.

21 декабря вышеупомянутые лица в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции были доставлены из России в Азербайджан.