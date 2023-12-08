Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетить Армению.
Как сообщает пресс-служба Администрации президента Казахстана (Ак Орда), между Касым-Жомартом Токаевым и Николом Пашиняном состоялся телефонный разговор.
Токаев отметил, что двусторонние отношения развиваются, их укреплению способствует активный политический диалог и взаимная деятельность на уровне правительств и парламентов двух стран.
По словам лидера Казахстана, культурно-гуманитарное сотрудничество динамично развивается.
Стороны обсудили перспективы развития отношений в таких сферах, как транспорт, логистика и торговля.
Глава правительства Армении пригласил лидера Казахстана посетить его страну, и Токаев принял это приглашение.