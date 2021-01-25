300 манатов за законный документ — Указ президента не указ для руководства ЖСК «Şaik»?

19 февраля текущего года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию ряда многоквартирных зданий.

В указе говорится, что «купчие» на жилье могут получить только владельцы квартир, построенных жилищно-строительными кооперативами, которые прошли процесс государственного приема сдачи и включены в базу Службы государственного реестра недвижимого имущества при Госкомитете по имущественным вопросам Азербайджана.

К нам обратились жильцы дома 34 по улице Дадаша Бунядзаде в Ясамальском районе, построенного жилищно- строительным кооперативом «Şaiq». По словам жителей, руководство кооператива игнорирует требования, исходящие из указа президента. «Наше здание прошло государственную приемку. Но мы до сих пор не можем получить «купчии» на свои квартиры. Для получения купчих мы должны получить справку о покупке квартиры и выписку из протокола о принятии в члены кооператива. Но руководство кооператива выдает эти документы при условии выплаты взятки в 300 манатов. Кроме того, нам отказываются ставить счетчики на электричество. Поэтому нам приходиться платить за электричество ту сумму, которую укажет руководство кооператива», — сообщили нам жильцы дома.

Как заявил # руководитель пресс- службы ОАО «Azerişıq» Танрыверди Мустафаев до тех пор, пока жильцам дома 34 по улице Дадаша Бунядзаде не выданы «купчии», они не могут стать их абонентами. «Нашим абонентом является ЖСК «Şaiq». А во внутренние дела кооператива мы не вмешиваемся», — заявил Танрыверди Мустафаеву.

Как всегда, сохраняя объективность, мы также решили выяснить мнение руководства кооператива «Şaiq». Глава кооператива Исфендияр Ахундов опроверг обвинения жильцов. «Никаких денег мы от них не требуем. А счетчики мы ставим всем желающим. Правда, за счетчики нужно платить, потому, что мы сами покупаем их у государства за деньги», — сказал # Исфендияр Ахундов.

Мы также связались с комендантом дома Мурадом (к сожалению, он отказался назвать нам свою фамилию).

В отличие от Исфендияра Ахндова, Мурад признал факт требования с жильцов денег. «Но мы вовсе не требуем от них взятку. Предоставляя им необходимые документы для получения «купчих», мы лишь требуем от них погасить свои долги перед кооперативом», — сказал нам комендант.

«Пять лет назад я заплатил кооперативу за установку электрического счетчика. Но счетчик в моей квартире так и не был установлен», — так прокомментировал высказывания Исфендияра Ахундова проживающий в доме 34 по улице Дадаша Бунядзаде в Ясамальском районе Ялчин Дадашев.

Он также опроверг высказывания коменданта Мурада о том, что с жильцов требуют лишь погасить свои долги перед кооперативом. «Руководство кооператива требует заплатить 300 манатов после погашения всех долгов», — сказал Ялчин Дадашев.

К сожалению, такие случаи очень часты в нашей стране. Как сказал в беседе с # адвокат Асабали Мустафаев, согласно закону, руководство кооперативов обязано предоставить документы для получения «купчих» по первому же требованию жильцов. Адвокат посоветовал жильцам и дальше отстаивать свои права, не платить лишние 300 манатов и обратиться в судебные органы.