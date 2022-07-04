Народный артист Мири Юсиф дал концерт в Зеленом театре. Три дня на сцене, 7000 зрителей и одна общая, большая любовь к музыке артиста — вот каким останется в памяти поклонников этот трехдневный марафон народного артиста.

Среди гостей было много бизнесменов, чиновников, селебрити, что в очередной раз доказало всенародную любовь к простым, на первый взгляд песням Мири Юсифа.

Певец выложился на все сто — три дня он пел, общаясь с любимой публикой, принимал на сцене гостей — Зульфию Ханбабаеву, Натига Ширинова, с которыми исполнил в дуэте свои композиции.

Поклонники были рады видеть на зрительских трибунах родителей артиста, которые пришли поддержать любимого сына.

Все три концерта оставили наилучшие впечатления у зрителей, которые благодарили артиста несмолкающими аплодисментами и букетами цветов.