В Пакистане в провинции Синд вагоны поезда Hazara Express сошли с рельсов, из-за чего погибли не менее 25 человек и более 80 были ранены. Об этом сообщает Geo.

Согласно данным канала, с рельсов сошли от 5 до 10 вагонов. Движение поездов в регионе было остановлено.

Также отмечается, что восстановительные работы могут проходить до 18 часов.

«Спасательная операция пакистанской армии будет продолжаться до доставки последних раненых в больницу и нахождения людей, оказавшихся в ловушке на месте аварии», — сказано в сообщении.