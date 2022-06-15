Парламент Никарагуа во вторник, 14 июня одобрил президентский декрет, позволяющий российским войскам проводить учения в этой стране Центральной Америки. По условиям декрета, 230 российских военнослужащих смогут прибыть в Никарагуа до конца 2022 года, чтобы вместе с армией страны патрулировать воды Тихого океана.

В Вашингтоне уже выразили озабоченность по поводу этого решения. Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил, что его ведомство считает произошедшее «провокацией никарагуанского режима».

Президент Никарагуа Даниэль Ортега в мае поддержал войну России против Украины. 12 июня Ортеганаправил Путину поздравление по случаю Дня России и пообещал «продолжать укреплять исторические узы братства, солидарности и сотрудничества» с народом и правительством РФ.

Декрет президента Ортеги фактически продлевает еще на два года правила военного сотрудничества Никарагуа с другими странами, действующие с 2012 года. Согласно этим правилам, направлять войска и боевую технику — включая корабли и самолеты — в страну для проведения совместных учений может не только Россия, но и США, а также семь других латиноамериканских государств.

Представляя декрет на рассмотрение парламента, президент Никарагуа перечислил его цели: «обмен опытом, тренировка военнослужащих и гуманитарные операции». В декрете также говорится о возможности совместной с другими странами борьбы с контрабандой наркотиков по морю и другой организованной преступностью. (DW)