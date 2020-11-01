23 года назад, 1 ноября… — Сбывшийся прогноз Левона Тер-Петросяна

Это очень символично и показательно. Утром 1 ноября 1997 года почти все ереванские газеты вышли со статьей первого президента Армении Левона Тер-Петросяна «Война, или мир: Пора стать серьезнее». Спустя 23 года весь мир увидел, что армянский народ выбрал войну и так и не стал серьезнее. И именно в этом причина его нынешнего поражения на поле боя, всех настоящих и будущих проблем самой отсталой страны Южного Кавказа.

В той своей статье Л.Тер-Петросян искал ответы на многие вопросы. Как должен быть решен конфликт – войной или переговорами? Можно ли вечно или даже временно сохранять статус-кво? Что выгодно Карабаху и Армении – урегулирование или неурегулированная ситуация? Как должна быть решена проблема – компромиссом или поражением одной из сторон, и кто будет проигравшей стороной? Он же давал ответы на эти вопросы. Первый президент РА предрекал, что сохранять долгое время статус-кво невозможно, потому что этого не позволят ни мировое сообщество, ни экономический потенциал Армении. Он утверждал, что Карабаху и Армении невыгодна неурегулированность проблемы, поскольку это существенным образом препятствует экономическому развитию Армении и, следовательно, Карабаха, а в отношениях с международным сообществом и, особенно, соседними странами создает осложнения, которые могут иметь фатальное значение.

Он писал, что единственный вариант решения карабахского вопроса — компромисс, что означает не победу одной из сторон и поражение другой, а возможность достижения соглашения в условиях пресыщенности конфликтом. Он предупреждал армянское общество, что отказ от компромисса и максимализм (стремление достичь не максимального, а невозможного) — кратчайший путь к полной гибели Карабаха и ухудшению положения Армении.

Он справедливо указывал на то, что путь авантюристов ведет к неизбежному поражению. «Очевидно, что в случае компромисса добиться максимума возможного может лишь сильная сторона. Армения и Карабах сегодня сильны, как никогда, но в случае неурегулирования конфликта уже через год-другой неизмеримо ослабнут. То, что мы отвергаем сегодня, в будущем мы должны будем просить, но не получим, как не раз бывало в нашей истории», — утверждал в своей статье Л.Тер-Петросян.

Ирония судьбы. Спустя 23 года с момента ее написания, политическое недоразумение по имени Никол Пашинян, этот пока еще сидящий в кресле премьер-министра РА человек, называвшийся учеником Тер-Петросяна, подтвердил всю правоту прогнозов первого президента соседнего государства. Это он проводит авантюрную политику, приведя к неизбежному краху Армению и потеряв Карабах.

Да, Карабах для Армении потерян. Он никогда уже не будет под контролем Еревана. И есть большие сомнения в том, останется ли вообще на ранее оккупированных территориях нашей страны хоть сколько-нибудь этнических армян. Я сомневаюсь в этом. Потому, что эти люди, ставшие заложниками и даже соучастниками преступлений против Азербайджана, попросту покинут освобожденные нашей армией территории навсегда. И винить в этом они должны только Никола Пашиняна, выбравшего путь войны, а не путь реального и справедливого компромисса, сделавшего мир невозможным своими провокационными заявлениями типа «Карабах — это Армения и точка». Пашинян выбрал путь гибели Карабаха, он сейчас молит лидеров мировых держав о помощи, но ему всюду отказывают.

Очередной такой отказ Пашинян услышал из России. И Л.Тер-Петросян, видя очевидный позор страны, первым президентом которой он был, прокомментировал как письмо премьер-министра Армении Никола Пашиняна, адресованное президенту Российской Федерации Владимиру Путину, так и ответ на данное обращение. Комментарий его был жестким, но правдивым.

«Никол направил Владимиру Путину письмо с просьбой. Путин ответил на него через Министерство иностранных дел. Вы не понимаете, что он сказал? Если вы и этого не понимаете, то горе нам! Он со всей искренностью и порядочностью сказал всего лишь следующее: обязан и готов обеспечить полноценную безопасность Армении, но поймите, наконец, я не могу вместо вас решить вопрос Карабаха», — указал Т.Петросян.

Он тактично не стал указывать на то, что сбылись его прогнозы, что случилась та катастрофа для РА, о которой он предупреждал ровно 23 года назад. Но что в ответ? Глупые реплики от временщиков, виновных в нынешней войне в Карабахе. «Письмо Пашиняна Путину написано на современном русском языке. Как видите, тексты – предмет спора – не написаны на хеттском или скифском языках. Посему, армянское общество, чтобы понять их, не нуждается в специалисте по мертвым языкам», — явно по прямому указанию Никола Пашиняна заявил вице-спикер Ален Симонян.

Иными словами, нынешняя армянская власть не нашла в себе мужества признать собственные ошибки, она продолжает упорствовать в своей глупости, проводя политику войны, которая уже проиграна. Никол Пашинян трусливо и через своих «пешек» оскорбляет собственного духовного учителя, обрекая на смерть всех тех, кого послали противостоять мощи азербайджанской армии, уверенно освобождающей все новые и новые территории нашей Родины.

И не удивительно, что Л.Тер-Петросяна уже обвиняют во всех грехах подручные СМИ нынешней армянской власти. Так, издание «Арменианрепорт» утверждает, что со стороны первого президента РА «есть только игра в мессианство, да посыпание головы пеплом». Что до статьи Л.Тер-Петросяна 23-летней давности, то утверждается, что «он тогда пытался лишить нас победы, добытой с таким трудом», и что «это было предательство по отношению ко всем павшим во имя этой славной победы».

Попутно, по традиции пашиняновской Армении, посыпались обвинения в адрес президента России Владимира Путина. Он, как написано в статье на сайте «Арменианрепорт», «сделал свой выбор, навеки запятнав свое имя». При этом автор текста утверждает, что Путин облегчил задачу нынешнего руководства страны, армянского народа. Мол, «предательство России не оставило нам выбора и Армения обязана порвать с дряхлеющей и разваливающейся империей».

Говоря конкретнее, звучит предложение о том, что Армения «должна выйти из всех путинских проектов — из ТС и ЕАЭС, а также из ОДКБ» и «опираясь на США и Францию, нам нужно двигаться в направлении ЕС и НАТО». В том же духе в интервью армянскому сайту lragir.am , высказался и известный армянский политик, бывший депутат парламента Армении Азат Аршакян.

«Пусть намотают это на ус те, кто вклинил Армению в блок безопасности вместе с Россией, Беларусью, Казахстаном и Кыргызстаном. Сейчас они выступают с жесткими антиармянскими заявлениями, то есть их вмешательство может быть нам только в ущерб. Чем дальше будут от армянского вопроса страны, где права человека не уважаются, тем лучше от этого будет армянскому народу», — заявил он. И эти речи звучат в то самое время, когда премьер-министр РА практически ежедневно названивает президенту России, пишет ему письма, умоляя о помощи. Которой не будет, как предрекал 23 года назад Л.Тер-Петросян. Имеет место крах проекта «армянский Карабах», поставивший и саму Армению на грань катастрофы.