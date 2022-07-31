Айсу Тюркоглу стала самой молодой турецкой пловчихой, пересекшей Ла-Манш между Англией и Францией за 16 часов 28 минут.

21-летняя студентка факультета спортивных наук Эгейского университета Тюркоглу пересекла Ла-Манш из Дувра. Ее тренер Бенгису Авджи и ее отец Мустафа Тюркоглу следовали за ней по пути на лодке.

Борясь с разнонаправленными течениями и волнами, молодая плавчиха переплыла Ла-Манш у побережья Франции Кап-Гри-Нез за 16 часов 28 минут.

Пловчиха, побившая рекорд, расплакалась. Она опубликовала в своем аккаунте в социальной сети моменты, когда попала в лодку после 16-часового плавания.