В понедельник, 14 июня, в Токио началось первое судебное слушание по делу граждан США Питера и Майкла Тейлоров, которых обвиняют в причастности к побегу из Японии бывшего главы Nissan Motor Co. Карлоса Гона. Об этом сообщает Kyodo.

Перед началом заседания, 60-летний Майкл Тейлор его 28-летний сын Питер признались в том, что помогали бизнесмену сбежать. По словам американцев, их об этом попросила жена Гона Кэрол.

Согласно заключению стороны обвинения, Тейлоры помогли Гону выбраться из его резиденции в токийском районе Минато в один из отелей Токио, а затем его спрятали в другом укрытии в префектуре Осака 29 декабря 2019 года, прежде чем оказаться в международном аэропорте Кансай.

Отец и сын спрятали Гона в коробке, прошли через службу безопасности аэропорта и доставили его на частном самолете в Турцию. После чего предприниматель вылетел в Ливан, одну из трех стран, гражданином которой он является, и страну, у которой нет договора об экстрадиции с Японией.

В феврале сообщалось, что организаторов побега Карлоса Гона экстрадируют из США.

Япония запросила экстрадицию Майкла Тейлора и его сына в июле прошлого года. В октябре 2020 года решение об экстрадиции поддержал американский Госдепартамент, оно было одобрено судом.

19 ноября 2018 года Гон был арестован по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Весной 2019 года за него внесли залог. До суда, который был намечен на весну 2020 года, он покинул страну без разрешения японских властей. (Gazeta.ru)

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