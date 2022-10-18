Легендарный квнщик, известный издатель Бахрам Багирзаде принял участие в открытии книжного стеллажа в 189 — ой школе, в которой он учился.

«Сегодня в моей родной, любимой 189-ой школе состоялось открытие небольшого книжного стеллажа, около которого располагается стенд с изображением дяди Бахрама.

А на стеллаже находится ровно 189 книг, которые я издал за годы моей издательской деятельности – «Баку для детей»,«Карабах – это Азербайджан! для детей», «Животные в Коране для детей», «Шуша для детей», «Иреван для детей»,«Вооружённые силы Азербайджана», «Великие художники», «Растения, упомянутые в Коране для детей», «Великие врачи их открытия», «Стамбул для детей», «Токио для детей», «Новруз Байрамы для детей», «Христианские храмы Азербайджана» и многие, многие другие.

Это не дар, это дань уважения моей школе и моим Учителям, которые столько в меня вложили, что эти знания до сих пор помогают мне во всех моих творческих и человеческих начинаниях.

Девиз, который будет украшать этот стеллаж – «Прочитал – передай другому». Пусть дети читают и возвращают эти книги, чтобы их могли прочитать их школьные друзья.

Надеюсь, к этой акции подключатся и другие выпускники 189-ой школы, такие как наш выдающийся кинодраматург Рамиз Фаталиев и знаменитый писатель Чингиз Абдуллаев. Было бы здорово, если бы в нашей родной школе появились стеллажи с их замечательными литературными произведениями. Уверен, что эта акция станет традицией не только во всех бакинских школах, но и всего Азербайджана!», — написал Бахрам на своей странице в соцсети Facebook.