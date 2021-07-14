Кабинет министров внес изменение в постановление №336 от 12 сентября 2020 года «О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом».

Данное постановление предусматривает прекращение работы общественного транспорта и Бакинского метрополитена в выходные дни, в том числе 17 июля.

Как известно, постановлением Кабинета министров №194 от 1 июля 2021 года для обеспечения последовательности рабочих дней и дней отдыха рабочий день 19 июля и день отдыха 17 июля 2021 года поменяли местами и 18-21 июля были установлены как нерабочие дни.

В этом плане, с учетом того, что 17 июля рабочий день, Кабинет министров принял решение о восстановлении в этот день пассажироперевозок в Бакинском метрополитене и работы общественного транспорта.

Согласно другому изменению, с 00:00 18 июля до 06:00 22 июля общественный транспорт, а также Бакинский метрополитен не будут работать.