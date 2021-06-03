Королева Великобритании Елизавета II примет президента США Джо Байдена и его супругу Джилл 13 июня в Виндзорском замке, своей загородной резиденции под Лондоном. Об этом информировал в четверг Букингемский дворец.

«Королева встретится с президентом Соединенных Штатов Америки и первой леди Джилл Байден в Виндзорском замке в воскресенье, 13 июня 2021 года», — говорится в сообщении королевской семьи, распространенном в Twitter.

Байден будет находиться в Соединенном Королевстве в связи с саммитом Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония), который пройдет с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.

Байден станет 13-м президентом Соединенных Штатов, с которым встретится Ее Величество. За время правления Елизаветы нынешний хозяин Белого дома — уже 14-й президент США, но с одним из них — Линдоном Джонсоном — она не встречалась. Кроме того, Байден станет четвертым американским президентом, которого британский монарх примет в Виндзоре. До сих пор это были Рональд Рейган в 1982 году, Джордж Буш в 2008 году, Барак Обама в 2016 году и Дональд Трамп в 2018 году.