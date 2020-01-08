Столтенберг призывал Иран воздержаться от дальнейших актов насилия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил удары Ирана по военной базе США и коалиции в Ираке и призвал Тегеран воздерживаться от дальнейшего насилия. Об этом он заявил в своем Twitter.

«Я осуждаю иранские ракетные удары по силам США и коалиции в Ираке. НАТО призывает Иран воздерживаться от дальнейшего насилия», — написал генсек.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

В ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.(Газета.ру)