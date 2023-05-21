103 нобелевских лауреата подписали письмо с требованием освободить лауреата Премии мира 2022 года Алеся Беляцкого. Обращение опубликовано на сайте международного ПЕН-клуба. Белорусский правозащитник назван в тексте символом надежды и вдохновения для коллег всего мира.

В письме отмечается, что Беляцкий «посвятил свою жизнь продвижению демократии и прав человека в Беларуси», «осмелившись призвать Александра Лукашенко к ответу за беспощадное, непрекращающееся и систематическое подавление независимых голосов.» Уголовное дело против него названо надуманным.

Среди подписавшихся — лауреаты премии по химии, медицине и физиологии, физике, экономики, литературы и мира. Двое лауреатов — 87-летний астроном Роберт Вудро Вильсон и 91-летний микробиолог Хамилтон Смит получили её ещё в 1978 году.

Авторы обращения требуют освобождения и снятия обвинений не только с Беляцкого, но и с других участников основанной им правозащитной организации «Весна». Белорусские власти признали информационную продукцию правозащитного центра экстремистской, её работа на территории страны де-факто запрещена.

Беляцкий в 2022 году стал лауреатом Нобелевской премии мира за свою правозащитную работу. С 2021 года он находится в заключении. В марте суд в Минске приговорил его к 10 годам лишения свободы по обвинению в финансировании протестов против Александра Лукашенко в 2020 году и контрабанде денежных средств. Правозащитник отрицает вину и называет своё преследование политическим. (svoboda.org)