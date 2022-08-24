Женское сообщество «İZ Community» проведет грандиозную пятую ярмарку в поддержку женщин-предпринимателей в «Шерг базары».
Как сообщила # основатель и руководитель сообщества Рена Наджафзаде-Сададдинова, в рамках проекта будут объединены 100 женщин-предпринимателей, представляющие различные сегменты: ручные изделия, декор интерьера, косметика, аксессуары, одежда, посуда, продукты, сладости, сувениры.
«Памятник азербайджанского зодчества — «Шерг базары» (Восточный базар) — вновь открыл свои двери для всех ценителей архитектуры, традиционного декоративно-прикладного искусс
На ярмарку будут приглашены активные женщины комьюнити, медийные личности,
известные блогеры, журналисты, телеведущие.
Организаторы подчеркивают, что на выставке участников ждёт обмен опытом, приобретение новых знаний, творчество, поиск новых идей.
В программе двухдневной ярмарки — выставка 100 азербайджанских брендов, исполнители национальной и зарубежной музыки, диджей, танцевальные выступления, кулинарные и творческие мастер-классы, дегустации.
Вход на выставку — свободный.