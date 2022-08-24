Женское сообщество «İZ Community» проведет грандиозную пятую ярмарку в поддержку женщин-предпринимателей в «Шерг базары».

Как сообщила # основатель и руководитель сообщества Рена Наджафзаде-Сададдинова, в рамках проекта будут объединены 100 женщин-предпринимателей, представляющие различные сегменты: ручные изделия, декор интерьера, косметика, аксессуары, одежда, посуда, продукты, сладости, сувениры.

«Памятник азербайджанского зодчества — «Шерг базары» (Восточный базар) — вновь открыл свои двери для всех ценителей архитектуры, традиционного декоративно-прикладного искусс тва, художественных ремёсел и восточной кулинарии. Мы приглашаем всех присоединиться к нашему мероприятию в этой прекрасной локации», — сказала Рена Наджафзаде-Сададдинова.

На ярмарку будут приглашены активные женщины комьюнити, медийные личности,

известные блогеры, журналисты, телеведущие.

Организаторы подчеркивают, что на выставке участников ждёт обмен опытом, приобретение новых знаний, творчество, поиск новых идей.

В программе двухдневной ярмарки — выставка 100 азербайджанских брендов, исполнители национальной и зарубежной музыки, диджей, танцевальные выступления, кулинарные и творческие мастер-классы, дегустации.

Вход на выставку — свободный.