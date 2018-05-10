Жизнь без газа

«Азеригаз» заставляет абонента оплатить полную сумму за поврежденный впоследствии ветра счетчик.

8 мая правозащитница Мирвари Гахраманлы на своей странице в социальной сети разместила статус о том, что производственное объединение «Азеригаз» требует, чтобы абонент заплатил за поврежденный счетчик. Интересно то, что абонент в порче счетчика не виноват. Во всяком случае, именно так описала ситуацию абонент Ягут Фейзуллаева. Сотрудники “Зеркало” связались с Я.Фейзуллаевой и попросили рассказать, когда и, главное, как все произошло.

По ее словам, 26 июня 2017 года в результате сильного ветра дерево обломилось и упало на счетчик, установленный за (!) территорией ее частного двора. Счетчик был испорчен, а подача газа в дом прекратилась.

“Я живу в поселке Бинагади, у меня частный дом со двором. Когда устанавливали счетчик, я сказала, что не смогу за ним следить, если он будет находится за забором. Но меня никто и слушать не стал, объявив, что могут установить счетчик только согласно инструкции. Теперь, я почти год без газа. Когда счетчик испортился, я обратилась сначала в отделение Бинагадинского района ЗАО Азеригаза. Там нам сказали, что ничем помочь не могут и направили в департамент по обслуживанию газовых счетчиков. Там нам посоветовали обратиться в министерство Чрезвычайных Ситуаций и взять справку о том, что счетчик поврежден в результате стихийного бедствия. В министерстве нам заявили, что не уполномочены выдавать подобные справки и отправили в Государственное Агентство по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору. В агентстве только развели руками и удивленно отметили, что этим вопросом они не занимаются. Немного посоветовавшись со знакомыми и соседями, мы пошли в ГНКАР, расположенный на проспекте Бабека. Там сразу позвонили кому-то и сказали, что завтра же будет установлен новый счетчик. Но, предупредили, что необходимо заплатить за новый счетчик 221 манат. Я сказала, что такой суммы у меня нет и платить я не смогу. Счетчик хоть и установили, но подачу газа так и не восстановили. Уже год я пользуюсь газовым баллоном”, — посетовала Ягут Фейзуллаева.

Она также отметила, что у нее двое малолетних детей, а кормилец умер. “Откуда мне достать эти деньги? А то, что газовый баллон небезопасен, я и сама понимаю. Но изменить ситуацию не могу”.

Мы позвонили на горячую линию производственного объединения “Азеригаз”. Как и Фейзуллаевой, нам сказали, что надо взять справку в МЧС о причине повреждения и предоставить в управление. “В этом случае платить за новый счетчик не придется”, — объяснили журналисту. На вопрос, сколько стоит счетчик, нам ответили: “212 манат”.

Нам также сообщили, что согласно нормативам, установленным Кабинетом министров и в соответствии с контрактом, заключенным между ПО и абонентом, прибор должен устанавливаться с внешней стороны жилья. “В контракте также указано, что абонент сам несет ответственность за счетчик”, — добавили сотрудники горячей линии.

По словам правоведа Самиры Агаевой, хоть абонент и несет ответственность за счетчик, но платить за него в данном случае не обязан: “Я несколько раз сталкивалась с подобными делами. Непосредственно в этом случае, абонент может просто подать в суд на производственное объединение «Азеригаз». В таком случае, с нее будет снято обязательство по выплате названной суммы. Я думаю, что суд удовлетворит ее ходатайство потому, что этот счетчик был установлен не на территории ее двора, а за его пределами. Если «Азеригаз» установил этот счетчик, не соблюдая мер безопасности, в этом случае, порча прибора никак не может быть под ответственностью абонента. Мало того, что ей выписали счет за прибор, да еще и оставили на длительный срок без газа. На самом деле это серьезное нарушение и его необходимо решить. А для этого есть только один способ — подать в суд. Но, первым делом ей необходимо обратиться в «Азеригаз» и получить от них объяснение по какой причине на нее наложили обязанность выплаты за испорченный счетчик”.

Глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Карбалаев в свою очередь заявил “Зеркало”, что первым делом абонент должен был обратиться к ним. “В случае порчи газового счетчика, абонент должен сначала обратиться в производственное объединение «Азеригаз». Наши сотрудники проведут проверку и установят, как и по чьей вине произошел инцидент, составят акт. Если будет установлено, что порча прибора произошла не по ее вине, то платить ей не придется”.

По словам И.Карбалаева, в таких случаях абонент должен обращаться не в СМИ, или министерство Чрезвычайных Ситуаций, а в комиссию по Чрезвычайным Ситуациям при Исполнительной Власти района, в котором проживает. “Когда абонент обращается в Исполнительную Власть, соответствующая комиссия выдает справку о том, что порча прибора произошла не по его вине. На основании этой справки сотрудники «Азеригаз» поменяют счетчик без каких-либо дополнительных трат со стороны абонента”.

На вопрос можно ли спустя 11 месяцев доказать, что счетчик испорчен не абонентом, И.Карбалаев сказал, что это решает не «Азеригаз». “Только после экспертизы соответствующей инстанции можно будет получить ответ о причинах порчи. «Азеригаз» не занимается оценкой ситуации”.

Ибрагим Карбалаев также отметил, что ПО «Азеригаз» обязательно даст ответ абоненту. Для этого всего лишь необходимо обратиться к ним.

Чтобы уточнить процедуру обращения и запроса на проведение экспертизы, мы обратились в Исполнительную Власть Бинагадинского района. Нам подтвердили, что при ИВ существует комиссия по Чрезвычайным Ситуациям: “Такая комиссия на самом деле есть и ее председатель — Ильгар Сулейманов. Однако сейчас его нет на месте”.

Сотрудники представительства отметили, что абонент должен обратиться к ним, здесь он будет направлен к соответствующим специалистам, после чего будет выписан акт, который надо представить в газовое управление. “В акте будет отмечено, что счетчик испорчен в результате стихийного бедствия. Как только она обратится к нам, мы подготовим все необходимые документы и передадим ей. Мы сделаем все, как скажет наш председатель”, — пообещали нам в представительстве.

Чтобы не пришлось платить за счетчик, испорченный не по вине абонента, не обязательно сразу бежать в суд или покупать опасный для жизни газовый баллон. Достаточно просто обратиться в соответствующую инстанцию, они проведут экспертизу и — вуаля — вопрос решен. Во всяком случае, нам так пообещали.

Вот только информировать граждан нужно прежде, чем они обращаются в СМИ.

P.S. Несмотря на обещание официальных структур, мы будем держать ситуацию под контролем.

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