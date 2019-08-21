Жене экс-президента Гондураса грозит до 87 лет лишения свободы за коррупцию

Роса Элена Бонилья, жена экс-президента Гондураса Порфирио Лобо, была признана судом в столице страны Тегусигальпе виновной в коррупции. Об этом сообщил Верховный суд центральноамериканской республики на своей странице в Twitter во вторник вечером.

Бонилью «единогласно признали виновной в восьми случаях мошенничества и трех случаях хищения», говорится в записи. Ожидается, что приговор бывшей первой леди будет вынесен 27 августа, ей грозит срок от 58 до 87 лет лишения свободы. Супруга экс-президента была задержана в конце февраля 2018 года. Прокуратура Гондураса обвинила ее в присвоении более $700 тыс., которые предназначались для реализации различных социальных программ.

Лобо возглавлял центральноамериканскую республику с 2010 по 2014 год.