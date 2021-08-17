Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего заместителя министра культуры Рафига Байрамова.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева обвиняемый выступил с последним словом.

Байрамов заявил, что не признает себя виновным ни по одной статье:

«При задержании меня обвинили в превышении должностных полномочий. Должен отметить, что я был заместителем министра, но не имел полномочий подписывать, не был материально ответственным лицом. Все финансовые отчеты министерства были проверены, проблем не было. Позже обвинения мне изменили, предъявили обвинение во взяточничестве. Я никогда не брал взяток».

На заседании был зачитан приговор, согласно которому Р.Байрамов приговорен к 8 годам лишения свободы.

Отметим, что прокурор просил осудить Байрамова на 10 лет.

Напомним, согласно обвинению, заместитель министра культуры Азербайджанской Республики Байрамов Рафиг Ясин оглу и начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Султанов Закир Имран оглу, используя должностные полномочия, допустили многочисленные незаконные действия, наносящие значительный ущерб интересам общества и государства, правам граждан.