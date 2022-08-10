Бывшей сотруднице «Первого канала» Марине Овсянниковой предъявили обвинение по делу о распространении фейков о российской армии, сообщил в Telegram ее адвокат Дмитрий Захватов.

Отмечается, что обвинение предъявлено по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах по мотивам политической ненависти). По этой статье журналистке может грозить до десяти лет лишения свободы.

По словам Захватова, поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной в Москве, который Овсянникова провела в середине июля. Тогда журналистка вышла на набережную с антивоенным плакатом с фотографиями погибших в Украине детей. (rbc.ru)