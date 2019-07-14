Зеленский провел совещание на границе с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

В ходе визита Зеленский провел совещание на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» в Херсонской области. Президент ознакомился с инфраструктурой КПП и пообщался с гражданами, которые проходили приграничный контроль, а также с жителями окрестных районов.

Зеленский поручил создать возле КПП автовокзалы и центры предоставления административных услуг до 20 декабря этого года. В противном случае он пообещал отправить в отставку нового главу Херсонской областной администрации Юлия Гусева, который был назначен сегодня.

Это первый визит президента Украины на границу с Крымом с 2014 года, когда по результатам референдума полуостров вошел в состав России. Киев не признает статус Крыма, а также считает Москву ответственной за вооруженный конфликт на юге-востоке страны. Российская сторона отрицает все обвинения (lenta.ru).

 

| 2019-07-14T13:12:59+00:00 14 июля 2019, 13:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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