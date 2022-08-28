Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями сектора обороны и безопасности и обсудил обстановку на фронте, потребности армии и координацию с международными партнерами.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, на встрече присутствовали руководители Вооруженных сил Украины, разведывательных органов, Минобороны, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и других сил обороны.

Участники совещания в режиме «секретно» заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны.

Отмечается, что они отдельно остановились на потребностях украинской армии и координации на разных уровнях с международными партнерами Украины.

Также был рассмотрен ход выполнения предыдущих приказов верховного главнокомандующего. (УНИАН)