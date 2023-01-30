Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Николаевскую область 30 января. Там он провел совещание по поводу текущей ситуации в области, об этом сообщает РБК-Украина.

Участники совещания обсудили оперативную ситуацию на юге Украины, а также последствия атак ракетами и дронами. Кроме того, было рассмотрено состояние энергетической инфраструктуры области, средства защиты и темпы восстановления.

Президента проинформировали о восстановлении учебных заведений Николаевской области, долгосрочном восстановлении экономики региона и создании новых рабочих мест.