Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Видеозапись его встречи с родственниками задержанных в России моряков опубликовала журналистка Ольга Скабеева в Telegram-канале.
Зеленский отметил, что у него «не спадет корона» позвонить в Москву и обсудить вопрос освобождения моряков. Он также заявил о готовности к обмену заключенными.
«Мой главный был вопрос – вернуть всех наших ребят. <…> Отдайте нам всех наших», – сказал президент Украины.
Путин и Зеленский впервые пообщались накануне. Лидеры двух страны обсудили выполнение Минских соглашений и возможность встреч в «нормандском формате». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор носил прагматичный характер и был ознакомительным, однако сам «сам факт общения» в Кремле считают важным. Диалог инициировала украинская сторона.