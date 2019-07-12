Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Видеозапись его встречи с родственниками задержанных в России моряков опубликовала журналистка Ольга Скабеева в Telegram-канале.

Зеленский отметил, что у него «не спадет корона» позвонить в Москву и обсудить вопрос освобождения моряков. Он также заявил о готовности к обмену заключенными.
«Мой главный был вопрос – вернуть всех наших ребят. <…> Отдайте нам всех наших», – сказал президент Украины.
Путин и Зеленский впервые пообщались накануне. Лидеры двух страны обсудили выполнение Минских соглашений и возможность встреч в «нормандском формате». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор носил прагматичный характер и был ознакомительным, однако сам «сам факт общения» в Кремле считают важным. Диалог инициировала украинская сторона.
| 2019-07-12T22:13:22+00:00 12 июля 2019, 23:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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