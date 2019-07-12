Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Видеозапись его встречи с родственниками задержанных в России моряков опубликовала журналистка Ольга Скабеева в Telegram-канале.

Зеленский отметил, что у него «не спадет корона» позвонить в Москву и обсудить вопрос освобождения моряков. Он также заявил о готовности к обмену заключенными.

«Мой главный был вопрос – вернуть всех наших ребят. <…> Отдайте нам всех наших», – сказал президент Украины.