Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел в понедельник телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнув важность соблюдения условий минского соглашения и необходимость в диалоге по теме международной и региональной безопасности. Об этом говорится в сообщении, распространенном по итогам беседы премьерской канцелярией на Даунинг-стрит, 10.

«Он (британский премьер) также признал важность диалога по теме международной и региональной безопасности, а также согласился с тем, что соблюдение условий минского соглашения всеми сторонами имеет ключевое значение», — сказано в документе. На Даунинг-стрит также подчеркнули, что Джонсон «выразил глубокую озабоченность наращиванием российских сил на границе с Украиной и вновь заявил о важности работы по дипломатическим каналам для того, чтобы добиться деэскалации напряженности и найти долгосрочные решения».

«Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания привержена территориальной целостности и суверенитету Украины и предупредил, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой и будут иметь значительные последствия», — отметили в канцелярии главы британского правительства.(ТАСС)