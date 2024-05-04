Угон автомобилей Hyundai и Kia в США уже несколько лет является популярным развлечением для школьников и студентов. Ведь технология этого процесса становится доступной после просмотра видеоролика в Тик-ток, а из необходимого оборудования нужно только USB-флешку.

Неудивительно, что корейские автомобили, которые не оснащены иммобилайзерами в замках зажигания, массово попадают на страховые аукционы IAAI и Copart. Соответственно, и цены на них во время торгов – минимальные.

В частности, 15 апреля 2024 года в Калифорнии продали угнанную и немного побитую Hyundai Sonata 2013 всего за 25 долларов (не считая сборов аукциона IAAI), сообщает сервис аналитики аукционов AutoAstat.

Рыночная цена таких Hyundai Sonata в этих годах выпуска – около $ 5000, но подобные авто на страховых аукционах продаются за 500-700 долларов.

Пробег именно этого экземпляра за 25 долларов достаточно солидный – 209 тысяч миль (336 тысяч км). В то же время повреждения здесь минимальные, хотя и указано, что они есть спереди и сзади. Из-за такого солидного пробега и возраста салон уже достаточно потрепанный. Также видны следы взлома в замке зажигания. (24tv.ua)