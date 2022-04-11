Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера длилась относительно недолго, сообщает РИА «Новости».
«Беседа была непродолжительная. Непродолжительная по меркам, так сказать, последнего времени», — сказал он.
Песков добавил, что не знаком с итогами переговоров и не может рассказать каких-либо конкретных деталей.
Ранее Карл Нехаммер рассказал, что его разговор с Владимиром Путиным в Ново-Огарево был «очень жестким и открытым». Также он добавил, что передал желание украинского президента Владимира Зеленского о проведении прямых переговоров.
Переговоры между Карлом Нехаммером и Владимиром Путиным в Ново-Огарево длились 75 минут.
Как заявлял глава австрийского МИД Александер Шалленберг, политики собирались провести встречу «с глазу на глаз» без участия прессы.