Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел сегодня телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей лидеров Азербайджана, России и Армении по Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание уделено активизации работы в трехстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

В ходе обсуждения текущих вопросов двусторонней повестки дня лидеры двух стран подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.