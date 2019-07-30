Завтра воздух прогреется до 41-го градуса

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра будет солнечно, южный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-26, днем — 31-36, в Баку ночью — 23-25, днем — 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью — 60-70, днем — 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона южный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра без осадков, однако вечером на некоторых горных территориях ожидаются грозовые дожди, возможен град. Западный ветер днем местами усилится.

Ночью — 20-25, днем — 35-39, местами 41, в горах ночью — 14-17, днем — 23-28 градусов тепла.