Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 30 мая.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть южный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-20° тепла, днем 23-28° тепла. В Баку ночью будет 17-19° тепла, днем 26-28° тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных территориях временами возможны осадки. Ночью и утром туман, восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 14-18° тепла, днем 26-31° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 12-17° тепла.