Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 14 августа.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 24-28° тепла, днем — 34-37°. В Баку ночью будет 25-27° тепла, днем — 37-39°. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 40-50%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем — 35-39°, местами до 41°, в горах ночью — 13-18° тепла, днем — 22-27°.