В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.

Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 18-21°, днем — 28-33° тепла. Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-75 процентов, днем — 50-55 процентов.

Погодные условия в районах Азербайджана будут преимущественно без осадков, однако в некоторых горных районах в течение дня ожидаются кратковременные дожди. Возможны кратковременные ливни, грозы и град. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем — 30-35°, в горах ночью — 6-11°, днем — 15-20° тепла.