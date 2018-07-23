Заводы SOCAR Polymer отчислят в госбюджет НДС в размере 460 млн долларов

В период эксплуатации заводов по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности ООО SOCAR Polymer, согласно предварительным оценкам, в государственный бюджет будут отчислены налог на прибыль в размере 400 млн долларов и НДС в размере 460 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, в период эксплуатации заводов доходы ожидаются в размере 6,3 млрд долларов. Из этой суммы 30% составит чистая прибыль компании.

Заводы SOCAR Polymer будут полностью удовлетворять спрос на внутреннем рынке, а 75% продукции будет экспортироваться на рынки Турции и Европы. Отмечено, что в пиковые периоды строительства было задействовано более 3 тыс. человек. До сегодняшнего дня на строительных площадках выполнено более 17 млн человеко-часов без производственных травм или несчастных случаев.

На заводах SOCAR Polymer будут выпускаться полипропилен 19 марок и полиэтилен высокой плотности 12 видов: «Многие малые и средние предприятия, использующие эту продукцию в качестве сырья, создадут промышленный кластер вокруг заводов. Среди потенциальных покупателей продукции заводов SOCAR Polymer есть ряд местных компаний».

Компания SOCAR Polymer учреждена в июле 2013 года SOCAR в целях ускорения развития химической промышленности Азербайджана, а 23 сентября того же года зарегистрирована в качестве резидента Сумгайытского химико-промышленного парка. На заводах SOCAR Polymer будет производиться 184 тыс. тонн полипропилена и 120 тыс. тонн полиэтилена высокой плотности в год

Полипропиленовый завод был открыт 18 июля с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Италии Серджо Маттарела.

Ожидается, что завод по производству полиэтилена высокой плотности будет введен в эксплуатацию в четвертом квартале этого года.

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