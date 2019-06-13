Запрос США на экстрадицию Ассанжа был подписан главой МВД Великобритании

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид подписал запрос Минюста США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом, как передает ТАСС, он сообщил в четверг в интервью радиостанции Би-би-си, подчеркнув, что окончательное решение по этому вопросу должен принять лондонский суд.
«Есть запрос на экстрадицию со стороны Соединенных Штатов, который суд будет рассматривать завтра. Вчера я подписал запрос на экстрадицию и заверил его», — сказал министр. Он подчеркнул, что речь идет о стандартной процедуре, заметив, что окончательное решение будет за лондонским судом. «У нас есть законный запрос на экстрадицию, и я подписал его, но, конечно, решение должен принять суд», — отметил Джавид.
11 июня Министерство юстиции США подтвердило информацию о том, что оно направило в Великобританию официальный запрос об экстрадиции Ассанжа.